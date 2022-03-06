Резніков: Україна переходить у контратаки, ворог кидає техніку

Україна продовжує давати відсіч російським окупантам. Збройні сили України, тероборона, добровольці, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Серед іншого, міністр заявив, що ситуація на позиціях контрольована.

"Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш герой не буде забутим. Як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця безцінне! На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї" , – написав він.

За його словами, Кремль поки не хоче прийняти та визнати свого фіаско, але цей час вже близько:

"Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати".

Олексій Резніков зауважив, що ворог продовжує нести суттєві втрати:

"Знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога".

Водночас у Києві та Харкові російські окупанти були зупинені, Миколаєві – відкинуті:

"Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою".

Міністр заявив, що Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу:

"Українські діти та жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати! Ми боремося з усіх сил. Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами! Слава Україні!".