ОДА: Російські війська танками атакують Миколаїв

Російські війська атакують танками Миколаїв, заявив голова обласної військової (державної) адміністрації Віталій Кім.﻿, повідомляє Українська правда.

Він повідомив, що ЗСУ та окупанти вступили в бій.

Раніше влада Миколаївської області закликала мешканців не підіймати боєприпаси, що не розірвалися, та їх уламки – подібні речі вже призвели до смерті молодого хлопця.

Голова обласної військової адміністрації закликав усіх, хто бачить боєприпаси чи їхні частини на вулиці – викликати рятувальників.

Кім також повідомив, що, за даними розвідки, противник дуже деморалізований, "біжить назад до штабів своїх, а там їх випихають назад".

За словами голови ОВА, зараз настав час гнати російські війська далі, а їхню техніку, яка залишилася в полях, треба забирати собі як компенсацію.