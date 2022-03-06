У додатку "Дія" з'явилося українське телебачення "Дія.TV". тепер українці мають безкоштовний доступ до новин, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдется в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення і сіяти брехню, разом зі стрімінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у додатку "Дія" - "Дія.TV". завдяки йому українці матимуть безкоштовний доступ до новин в будь-якому місці і в будь-який час" , - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою необхідно:

оновити додаток"Дія".

зайди в розділ"Послуги".

вибрати "Дія.TV".

Трансляція телеканалів розпочнеться автоматично. Нова послуга вже доступна користувачам IOS і Android.

Зараз "Дія.TV" транслює марафон єдності" ми сильні разом", до якого приєдналися провідні українські телеканали. Згодом з'являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.