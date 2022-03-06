Зеленський закликав росіян боротися за мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії не мовчати та проявити свою позиції, борючись за власну свободу та мир в Україні, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час свого звернення в неділю, 6 березня.

Зеленський наголосив, що українці вже вибороли своє майбутнє, але борються «за наше сьогодні, воюємо за те, де пройде кордон». Росіяни, за його словами, роблять такий самий вибір просто зараз.

"В эти дни. В эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, — мы хотим мира!