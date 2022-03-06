Синєгубов: над Харковом збили російський винищувач

Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації — штурмовик Су-25, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця" , — зауважив він.

За його словами, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили сили противника — переважають.