Очільниця МЗС Британії: Путін не зможе перемогти в Україні

Глава британського МЗС Елізабет Трасс стверджує, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але є розуміння потреби зупинити РФ, повідомляє Українська правда.

Про це вона розповіла у інтерв’ю лондонському щоденному виданню Express після зустрічі з колегами-міністрами з ЄС, G7 та України.

Трасс запевнила, що Захід свідомий небезпеки, яку становить сучасна Росія, і готовий її зупинити, оскільки в іншому разі Путін не зупиниться в Україні, а також подібні кроки можуть зробити інші диктатори..

"Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наша сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі" , - додала вона.

Ліз Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.

"Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські витрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля" , - заявила вона.

Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також стикнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі у неї нафти і газу, "зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити".

"Якщо не зупинити його ціна була би катастрофічною", - додала вона.

Зауважимо, що це перше визнання західним посадовцем намірів заборонити купівлю нафти й газу в РФ. Раніше Україна попросила Захід підвищити санкційний тиск, зокрема, запровадити нафтове ембарго та закрити порти.