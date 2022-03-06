У РФ на акціях проти війни з Україною затримано сотні людей

У багатьох російських містах у неділю, 6 березня, відбуваються акції протесту проти вторгнення Росії на територію України. За останніми даними, затримано вже близько однієї тисячі людей у 28 містах, повідомляє Deutsche Welle.

Масова акція протесту очікується 6 березня у Москві. За повідомленнями користувачів соцмереж, на Манежній площі чергують понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряють у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід.

У Хабаровську люди стали живим ланцюгом і спробували влаштувати ходу, після чого поліція почала затримання. В Іркутську присутні пішли маршем з піснею "Нехай завжди буде сонце". Затримано кількох людей. В одному тільки Новосибірську поліція затримала майже 100 осіб, у тому числі журналістів.

Повідомляється також про протестні акції та пікети в Томську, Пермі, Єкатеринбурзі та багатьох інших містах. У Санкт-Петербурзі художники вийшли на вулицю і почали писати картини, використовуючи кольори українського прапора. Співробітники ОМОНу чергують біля Гостинного двору. Автобуси для затриманих стоять на вулиці Думській.