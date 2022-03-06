Зеленський: ракетний удар знищив аеропорт Вінниця

Президент Володимир Зеленський заявив, що аеропорт у Вінниці знищено ракетним ударом. Було випущено 8 ракет, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Він вкотре закликав Захід закрити небо над Україною. За його словами, західні політики також відповідають за знищення українських міст та інфраструктурних об'єктів.

Інформацію про ракетний удар підтвердили також у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

"Вінничани, у нас погана новина. Внаслідок ракетного обстрілу, в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт" , – повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Повідомляється, що російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Вінниця. Є сильний спалах вогню. Ймовірно, почалася пожежа. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Внаслідок вибухів сталася пожежа. Наразі працюють служби ДСНС.