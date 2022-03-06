У Кремлі назвали умову для "зупинення" війни в Україні

У Кремлі запевняють, що нібито готові до діалогу з українськими та закордонними партнерами для "врегулювання конфлікту", але не зупинить війну, доки Україна не виконає вимог РФ, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні Кремля.

"Підтверджено готовність російської сторони до діалогу з українською владою та із закордонними партнерами з метою врегулювання конфлікту.

Разом з тим звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та коштів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії" , – йдеться у повідомленні.

Путін заявив Ердогану, що його "спецоперація" йде за планом, але бомбардує він нібито лише військову інфраструктуру.