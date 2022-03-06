На Маріупольському напрямку українські військові здійснили контратаку: знищено три ворожі танки, чотири БМП т
В результаті контратаки на Маріупольському напрямку українські військові знищили три ворожі танки, чотири БМП, два "Тигра" та близько тридцяти російських окупантів. Двоє росіян потрапили в полон, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
"Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про „мы не знали куда нас отправляют“. Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди", — йдеться в повідомленні.