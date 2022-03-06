На Маріупольському напрямку українські військові здійснили контратаку: знищено три ворожі танки, чотири БМП т

В результаті контратаки на Маріупольському напрямку українські військові знищили три ворожі танки, чотири БМП, два "Тигра" та близько тридцяти російських окупантів. Двоє росіян потрапили в полон, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.