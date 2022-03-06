ОВА: Російські військові обстріляли житлові будинки у Краматорську, є загиблі

Російські окупаційні війська обстріляли житлові багатоповерхові будинки в Краматорську. В результаті обстрілу загинули щонайменше дві людини, а також дуже багато постраждалих, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

"Під вогонь окупантів потрапив ряд будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 і 15" , - повідомив він.

На місце події працюють правоохоронці та експерти, які встановлюють точну кількість загиблих і поранених.

Медики надають допомогу постраждалим, а при необхідності - госпіталізують.