Росія обстріляла територію інституту в Харкові, де знаходиться ядерна установка — СБУ

Росія обстріляла з Градів територію Національного наукового центру Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідна ядерна установка Джерело нейтронів, повідомляє Новое время.

Як повідомили у Службі безпеки України, до активної зони установки завантажено 37 паливних ядерних елементів.

В українській спецслужбі зазначили, що руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

За фактом атаки російських окупантів порушено кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).

СБУ продовжує збирати докази до Гааги.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

6 березня — 11-й день повномасштабної війни з Росією.

Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Водночас зростає міжнародна підтримка — країни Заходу все більше посилюють санкції проти Росії. Російські військові зазнають значних втрат під час агресії проти України. З початку вторгнення окупанти втратили понад 11 000 осіб особового складу.