При ракетному ударі по аеропорту у Вінниці загинула одна людина - ДСНС

Внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна людина. Рятувальники дістали з-під завалів трьох уцілілих, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що близько 13:35 поблизу села Гавришівка Вінницького району внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на складі з ПММ на площі близько 1 000 квадратних метрів, частково зруйнована адмінбудівля.

"Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано 4 особи, з них 1 особа загинула. Роботи продовжуються" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на ракетний удар відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія продовжує знищувати українську інфраструктуру.

Він також звернувся до західних країн, заявивши, що закрите небо над Україною є їхньою відповідальністю.