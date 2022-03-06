Путін хоче говорити у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що не проти зустрічі у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна, повідомляє Українська правда.

Путін заявив, що не проти зустрічі у такому форматі, але не у Чорнобилі, а по відеоконференції чи у третій країні.

Так само президент країни-окупанта обговорив із Макроном стан справ щодо переговорів України та Росії.

Нібито Путін висловив готовність до "продовження діалогу".

Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.

Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".