Ізраїль продовжить спроби посередництва між Україною та Росією — Беннет

Ізраїль намагатиметься залишитися посередником між Україною та Росією, навіть якщо успіх у врегулюванні конфлікту здається малоймовірним, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет у неділю, 6 березня.

Напередодні ізраїльський прем'єр зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Після тригодинної розмови з президентом РФ жодних заяв зроблено не було.

"Ми продовжуватимемо допомагати там, де це буде потрібно, навіть якщо шанси невеликі. У ту мить, коли з’являється навіть невелике відкриття, і ми маємо доступ до всіх сторін і можливості, я вважаю моральним обов’язком задіяти всі спроби" , — сказав Беннет.

Ізраїль засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, висловив солідарність з Києвом і надіслав гуманітарну допомогу. Проте Беннет не задовольнив прохання України про військову допомогу і залишив відкритими канали комунікації з Росією.

Зеленський просив прем'єра Ізраїлю стати посередником у переговорах з Росією, заявив посол України в Ізраїлі Євгенн Корнійчук. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи цю інформацію НВ, заявив, що Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками.

У січні видання Axios писало, що Нафталі Беннет у жовтні 2021-го запропонував Володимиру Путіну провести в Єрусалимі українсько-російський саміт, але той «був зовсім не в захваті і жорстко розкритикував Зеленського».