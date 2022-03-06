ОВА: Окупанти зірвали евакуацію людей із Маріуполя

Російські терористи вдалися до нових маневрів під час початку евакуації, повідомляє Сьогодні.

Другий день поспіль російські окупанти, що вторглися на територію України в ніч на 24 лютого, зривають евакуацію мирних жителів із Маріуполя, про що було домовлено під час другого раунду переговорів із стороною супротивника.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Що відомо

"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни розпочали перегрупування своїх сил та потужні обстріли міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Колона з гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки пункту призначення не дісталася і зараз перебуває в дорозі" , – написав у Фейсбуці Кириленко.

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