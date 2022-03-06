Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону

Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону
Фото: kmu.gov.ua

Після обстрілу Росією Вінниці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав мир забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вісім російських крилатих ракет вразили Вінницю, велике місто далеко від лінії фронту. Путін продовжує свої боягузливі та варварські ракетні удари, бомбардування мирних жителів з повітря. Допоможіть нам закрити небо та врятувати життя! Забезпечте протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію! Зупиніть російський !" - написав Кулеба у Twitter у неділю.
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