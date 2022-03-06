Нацполіція: на Донецьку область випустили дві касетні ракети "Торнадо-С"

Російські окупаційні війська випустили дві ракети Торнадо-С на місто Покровськ Донецької області. В результаті троє людей отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Зазначено, що ці ракети є надзвичайно небезпечними, оскільки в середині кожної 646 касетних кумулятивних осколкових бойових елементів (мін). Вони з’явилися на озброєнні російської армії у 2015 році.

"Дві такі ракети окупаційні війська російської армії випустили на місто Покровськ. Попередньо, окупанти хотіли підірвати залізничний вокзал, проте бойові елементи впали здебільшого на приватний сектор мирних мешканців та прилеглі території поблизу вокзалу" , — йдеться в повідомленні.

Під час розмінування одного з вибухових елементів було поранено двох вибухотехників ДСНС. Ще одна міна вибухнула в руках місцевого мешканця.

Окрім того, такі ж ракети було випущено на Чернігівську область та Миколаїв.

Поліцейські та ДСНС закликали не підходити до вибухових пристроїв та елементів, не торкатись їх та не намагатись перенести. Про них потрібно відразу повідомляти до поліції або ДСНС.