Кремль планує провокації з використанням жителів ОРДЛО – ДПСУ

Російські окупанти планують провокації в південних областях України з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, на Кримський півострів вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на території Донецької та Луганської областей.

"Найближчим часом Кремль планує використовувати цих людей для здійснення провокацій в південних регіонах України. І хоча ці підрозділи мають дуже низьку мотивацію, оскільки їх комплектували з насильно мобілізованих в ОРДЛО, не виключено, що агресор їх використовує як "гарматне м'ясо" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цих людей можуть використовувати, видаючи за місцевих жителів, щоб створити пропагандистські картинки, бо окупантам не вдається переламати дух українського населення.

Схожі провокації можуть робити в східних областях України. Також можуть бути провокації з численними жертвами, для яких будуть використовувати насильно мобілізованих в ОРДЛО.

"Нагадаємо, як повідомляло Міноборони України, на сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників "руського мира", яких навіть після надання першої допомоги після поранення, у супроводі збройного конвою з-поміж регулярних військ РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій в якості "гарматного м'яса" , - додали в ДПСУ.

Вони також зазначили, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований. Вони шукають шляхи для дезертирства.