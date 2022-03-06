У Херсоні "Київстар" та Vodafone відновили мобільний зв'язок

Мобільні оператори "Київстар" та Vodafone відновили зв'язок у Херсоні та низці інших міст, де були технічні неполадки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленнях компаній.

"Мужні співробітники "Київстару" полагодили магістральну лінію на Херсон. Місто Херсон знову зі зв'язком. Телефонуйте родичам та друзям, які там залишилися" , - повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко.

У Vodafone також прозвітували про відновлення мобільного зв'язку.