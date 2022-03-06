У Херсоні "Київстар" та Vodafone відновили мобільний зв'язок
Мобільні оператори "Київстар" та Vodafone відновили зв'язок у Херсоні та низці інших міст, де були технічні неполадки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться у повідомленнях компаній.
"Мужні співробітники "Київстару" полагодили магістральну лінію на Херсон. Місто Херсон знову зі зв'язком. Телефонуйте родичам та друзям, які там залишилися", - повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко.
У Vodafone також прозвітували про відновлення мобільного зв'язку.
"Херсон підняли, Миколаїв у нормі, Вінниця теж тримається. Але навіть якщо ситуація змінюватиметься, наші інженери готові миттєво реагувати і робити все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу мережі", - написав цифровий стратег Vodafone Україна Владислав Войтович.