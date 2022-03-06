ОДА: У Київській області тривають бої, окупанти не пропускають гумконвої

На Київщині станом на 15:00 6 березня тривають запеклі бої на підступах до столиці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Куліба.

"У нас йдуть запеклі бої під Києвом - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель", - розповів він у в телеграм-каналі .

"Відлуння, те, що ви чуєте в Києві, - це все форпост Києва. Зараз Київська область тримається для того, щоб трималося місто Київ", - додав Кулеба .

При цьому Кулеба запевнив, що проблем із забезпеченням столиці продуктами та ліками не буде – окупанти перешкоджають поставкам на зайняті території, проте у Києві труднощів із забезпеченням населення не виникне.

"У нас стабільна ситуація з продуктами на тих територіях, де ми повністю контролюємо нашу територію. У нас є проблеми виключно там, де зайшли російські окупанти, які не дають нам можливості доставити до людей ні медикаменти, ні продукти. нас готові гумконвої з автобусами, з фурами, які можуть доставити і ліки, і їжу, що завгодно, але, на жаль, ми цього не можемо зробити, тому що не дають ні волонтерам, ні громадянським дістатися до наших людей. наша велика проблема. А забезпечити наших людей, забезпечити людей, які перебувають зараз у безпечних місцях - це не проблема, у них усіх будуть і продукти, і медикаменти", - наголосив він .

Він наголосив, що на сьогоднішній день вільні для руху цивільних виїзди з Києва у південному напрямку та у бік Борисполя.

"У нас на сьогоднішній день йде рух Одеською трасою, він вільний, можна спокійно пересуватися. Що стосується Житомирської траси, я думаю тут усім зрозуміло, там ідуть запеклі бої, і це дуже небезпечно, бо там велика кількість сконцентровано військ окупантів. Виїзд на Бориспіль на сьогоднішній день вільний, можна їхати, і там йде більше рух гуманітарних конвоїв тощо… Я можу сказати, які у нас проблеми – це проблема Житомирської траси, Вишгородської траси”, – пояснив голова ОДА .



При цьому зберігаються затори у напрямку Білої Церкви у зв'язку з великою кількістю блок-постів, проте місцева влада та поліція ведуть роботу для вирішення цієї проблеми.

"Трафік у нас завантажений, перевантажений, тому що дійсно багато блокпостів. Ми зараз відпрацьовуємо з поліцією і розуміємо, що нам потрібно зробити пересування пріоритетних наших засобів, це військові, це гумконвої. Я впевнений, що найближчими днями ми зробимо таку систему, при якій пріоритетні служби, екстрені служби зможуть швидко пересуватися. На даний момент у нас дійсно це дуже незручно, люди стоять у великих пробках, але ми з вами розуміємо, що все це зроблено для нашої безпеки».