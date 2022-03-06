У захоплених містах Запорізької та Херсонської областей відбулися мітинги проти окупантів

Жителі захоплених Росією українських міст у Запорізькій та Херсонській областях вийшли на мітинги проти окупантів, повідомляє Новое время.

Тисячі українців вийшли за свої міста у Новій Каховці, Каховці, Генічеську, Новоолексіївці, Бердянську та Мелітополі.

Багато хто ніс українські прапори та співав гімн України. Вони закликали російських окупантів повертатися додому та не захоплювати чужі землі.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

6 березня - 11-й день повномасштабної війни з Росією.

Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Водночас, зростає міжнародна підтримка — країни Заходу все більше посилюють санкції проти Росії. Російські військові зазнають значних втрат під час агресії проти України. З початку вторгнення окупанти втратили понад 11000 осіб особового складу.