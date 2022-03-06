Україна закликала припинити членство РФ та Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку

Україна закликала країни-партнери припинити членство Росії та Білорусі у Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Відповідне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці дві країни порушили свої зобов'язання і направили свою політику на війну", - заявив він .

За словами Шмигаля, у листі наводяться чіткі аргументи, там є посилання на численні статті Угоди з МВФ та статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були відкинуті Росією та Білоруссю.

«Жодна дія так не суперечить зобов'язанню підтримувати стабільність та впорядковані економічні умови як війна. Тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат», - додав глава українського уряду .

Він також закликав країни G7 допомогти у підготовці та реалізації процедури призупинення операцій МВФ та Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їх членства у цих організаціях.