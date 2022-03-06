Угруповання оккупантів втратило третину боєздатного війська — Центр оборонних стратегій

За неповні 11 днів спротиву Збройним силам України вдалося знешкодити до 46 тисяч загарбників. Сюди увійшли вбиті, поранені та полонені росіяни. Військо загарбника при вторгненні на 24 лютого налічувало 145 тис. людей наземної армії, повідомляє Новое время.

Про це НВ повідомив Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій

За його словами, йдеться про 110 тисяч солдатів сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Наразі угрупування збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб (75 тисяч солдатів та до 25 тис поліцейських спецпризначенців).

"Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, котрі станом на 6 березня оцінюються в 11 тисяч вбитими та 30−35 тисяч пораненими" , — сказав колишній міністр оборони.

Крім того, Загороднюк додав, що за даними супутникової розвідки США станом на 5 березня противник увів в операцію на території України вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних та 36 тисяч поліцейських сил.

На додачу, екс-міністр пояснив, що за наявними даними, поза межами України, російські резерви живої сили складають до 15−16 тисяч осіб. Це 10 тис солдатів та близько 5 тисяч поліцейських сил.