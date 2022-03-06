Росія готує обстріл мирних міст, щоб звинуватити Україну – РНБО

Російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталі міст у РФ поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезі на Twitter-сторінці РНБО.

"В умовах фактичної поразки військового вторгнення Україні російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталі російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових" , — зазначено у повідомленні.