США дали "зелене світло" країнам НАТО на відправку винищувачів до України, — Блінкен

США дали "зелене світло" країнам-членам НАТО на поставки винищувачів в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі Україні наступного дня після того, як президент Зеленський звернувся до членів Конгресу із закликом надати їх під час суботнього дзвінка в Zoom" , — цитує Блінкена CBS.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe — Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022

Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з низкою сенаторів Конгресу США і попросив їх посприяти запровадженню "безпольотної зони" над Україною та ще жорсткішим санкціям проти Росії.