Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки

Кабінет міністрів заборонив нарахування і стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, на засіданні Кабінету міністрів 6 березня схвалили рішення щодо сплати житлово-комунальних послуг населенням в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг. Відтак уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги" , — підкреслив міністр.

У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть.