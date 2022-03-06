Окупанти відкрили вогонь по мирних жителях під час мітингу у Новій Каховці – МВС

Російські окупанти відкрили вогонь по мирних мешканцях тимчасово захопленої Нової Каховки, які вийшли на мітинг проти загарбників, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На відео видно, як мітингувальники тримають державну символіку та закликають ворогів забиратися додому з їхнього міста. Натомість окупанти стріляють по людях, щоб розігнати учасників акції протесту.

Як повідомляє Геращенко, поранення дістала одна людина.