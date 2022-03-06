Макрон закликав Путіна зупинити військові дії і дотримуватися гуманітарного права

Президент Франції Еммануель Макрон провів 6 березня телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він висловив свою стурбованість ризиками для ядерної безпеки, і закликав Путіна зупинити військові дії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт уряду Франції.

Еммануель Макрон висловив Володимиру Путіну свою серйозну стурбованість ризиками для ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій в результаті російського військового вторгнення на Україну і необхідність прийняття конкретних заходів для відповіді на них.

Також він підкреслив абсолютну необхідність уникати будь-яких зазіхань на цілісність українських цивільних ядерних установок, безпека і збереження яких повинні бути гарантовані відповідно до правил міжнародного агентства з атомної енергії та пропозиціями його генерального директора.

Повідомляється, що Путін погодився з тим, що роботу в цьому напрямку має без зволікання взяти на себе МАГАТЕ.

Еммануель Макрон зазначив, що важливо в цьому напрямку забезпечити роботу під керівництвом компетентних українських органів. Президент Франції також закликав до дотримання міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги. Він нагадав про важливість переговорного рішення, повністю прийнятного для українців.

Також він скористався цією розмовою, щоб висловити свою стурбованість у зв'язку з можливим нападом на місто Одеса.