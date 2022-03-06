ОДА: У Харкові російські окупанти обстріляли телевежу: трансляцію обірвано

Увечері 6 березня російські окупанти обстріляли телевежу, повідомляє Новое время.

Як повідомили в Енергоатомі, трансляцію обірвано.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, сигналу з телевежі поки що немає.

Фахівці працюватимуть над відновленням сигналу.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

6 березня - 11-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти наступають з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста.

Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Водночас, зростає міжнародна підтримка — країни Заходу все більше посилюють санкції проти Росії. Російські військові зазнають значних втрат під час агресії проти України. З початку вторгнення окупанти втратили понад 11000 осіб особового складу.