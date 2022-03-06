ОДА: Над Харковом сили ППО збили ворожий винищувач

Над Харковом українські військові ліквідували винищувач окупантів. Пілот літака катапультуватися не встиг, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

Як зазначає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворожий винищувач збили близько 18:15 в районі Харківського авіаційного заводу.