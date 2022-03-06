ОДА: Над Харковом сили ППО збили ворожий винищувач
Над Харковом українські військові ліквідували винищувач окупантів. Пілот літака катапультуватися не встиг, повідомляє Новое время.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Facebook.
Як зазначає голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворожий винищувач збили близько 18:15 в районі Харківського авіаційного заводу.
"Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів", — написав Синєгубов в Telegram.