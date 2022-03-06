ОДА: Під час евакуації з Ірпеня через обстріл загинули 8 людей

У неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів. Однак, коли люди виходили до евакуаційних автобусів, російські війська відкрили по них вогонь з мінометів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, серед яких – діти.

"На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули" , - повідомив Маркушин.

Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати й не здається. Частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.

Також завтра, 7 березня, о 10:00 буде наступна евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.