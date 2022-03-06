TikTok тимчасово припиняє роботу в Росії

Соціальна мережа TikTok тимчасово припинить роботу в Росії через закон у країні про "фейки", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві компанії у Twitter.

"У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями у програмі" , – йдеться у повідомленні компанії.

"Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що відбуваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом" , — додали в TikTok.