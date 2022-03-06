Трамп збирається приїхати до Києва - Арахамія

Експрезидент США Дональд Трамп планує відвідати Київ у супроводі соратників-конгресменів із Республіканської партії, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія іноземним журналістам, передає Fox News.

За його словами, такий візит стане демонстрацією підтримки усьому українському народові.

"Ми чуємо, що колишній президент США Дональд Трамп планує відвідати Київ разом із парою конгресменів-республіканців, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Це добрий знак. Політики починають прислухатися до того, що підтримують американські громадяни, і вони підтримують надання додаткової зброї відважним українським військовим" , – наголосив "слуга народу".

Арахамія висловив сподівання, що американські політики ухвалять рішення щодо додаткової зброї для України.