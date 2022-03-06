Найближчими днями ворог спробує взяти Київ – радник міністра МВС

Російські окупанти стягнули в села та міста поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів Володимир Путін ймовірно спробує зайняти столицю України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у прямому ефірі.

За його словами, очікується, що днями відбудеться ключова битва у російсько-українській війні.

"На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ – це ключова битва наступних днів".

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що російські загарбники в Україні закінчують ресурси для ведення бойових дій, нові поставки будуть, але вони дуже ускладнені.