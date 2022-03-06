"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 7 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 7 березня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".
З Києва:
- 01:00 — "Інтерсіті+" Дарниця — Харків
- 06:23 — №142 Львів — Лиман
- 06:23 — №114 Львів — Лиман
- 07:00 — №722 Дарниця — Харків
- 07:00 — №732 Дарниця — Дніпро
- 07:36 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка
- 08:00 — №705 Дарниця — Львів
- 12:06 — №45 Ужгород — Лиман
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львів
- 14:07 — №749 Київ — Івано-Франківськ
- 14:25 — №769 Київ — Кам’янець-Подільський
- 15:02 — №55 Київ — Рахів
- 17:00 — №743 Київ — Львів
- 17:12 — №13 Київ — Солотвино
- 17:42 — №792 Київ — Кременчук
- 17:42 — №790 Київ — Кропивницький
- 18:30 — №81 Київ — Ужгород
- 19:06 — №44 Київ — Івано-Франківськ
- 19:48 — №95 Київ — Рахів
- 20:05 — №29 Київ — Ужгород
- 20:12 — №49 Київ — Трускавець
- 20:21 — №59 Київ — Чоп
- 20:21 — №57 Київ — Ворохта
- 21:07 — №38 Київ — Запоріжжя
- 21:15 — №105 Київ — Одеса
- 21:22 — №97 Київ — Ковель
- 22:03 — №149 Полтава — Чернівці
- 22:10 — №17 Харків — Ужгород
- 22:22 — №7 Київ — Чернівці
- 22:37 — №91 Київ — Львів
- 22:47 — №46 Лиман — Ужгород
- 23:46 — №771 Київ — Хмельницький
Рейси по станції Харків:
- 04:11 — №114, 142 Лиман — Львів
- 07:15 — ІС+ Харків — Львів
- 08:00 — ІС+ Харків — Львів
- 12:36 — №46 Лиман — Ужгород
- 14:00 — ІС+ Харків — Львів
- 14:33 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка
- 14:39 — №114, 142 Львів — Лиман
- 15:09 — №15 Харків – Рахов
- 17:00 — №723 Харків — Львів
- 19:27 — №795 Харків — Дніпро
- 21:08 — №2 Костянтинівка — Івано-Франківськ
- 21:43 — №7 Харків — Одеса
- 22:40 — №45 Ужгород — Лиман
Рейси по станції Дніпро:
- 06:23 — №796 Дніпро — Харків
- 14:00 — №732 Дніпро – Львів
- 14:26 — №41 Дніпро — Трускавець
- 16:39 — №6 Запоріжжя — Рахів
Рейси по станції Запоріжжя:
- 11:07 — №006 Рахів — Запоріжжя
- 12:20 — №120 Запоріжжя — Львів
- 14:45 — №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 — №068 Запоріжжя — Львів
- 21:38 — №038 Запоріжжя — Київ
- 22:26 — №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по станції Вінниця:
- 00:28 — №105 Київ — Одеса
- 00:58 — №078 Одеса — Ковель
- 01:05 — №041 Дніпро — Трускавець
- 02:35 — №771 Київ — Хмельницький
- 03:42 — №060 Чоп — Київ
- 03:42 — №058 Ворохта — Київ
- 03:54 — №106 Одеса — Київ
- 04:31 — №081 Ужгород — Київ
- 04:42 — №050 Трускавець – Київ
- 05:46 — №086 Запоріжжя – Львів
- 06:03 — №056 Рахів – Київ
- 06:47 — №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 09:16 — №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 — №070 Запоріжжя — Львів
- 16:41 — №772 Хмельницький — Київ
- 17:20 — №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 — №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 — №055 Київ – Рахів
- 19:42 — №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 — №716 Львів – Київ
- 21:45 — №081 Київ – Ужгород
- 22:32 — №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 — №049 Київ – Трускавець
- 23:26 — №057 Київ – Ворохта
- 23:26 — №059 Київ – Чоп
На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):
Донецький напрямок:
- 01:00 — Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів
- 17:00 — Краматорськ — Ужгород, 13 вагонів
Одеський напрямок:
22:30 — №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів
Запоріжжя:
2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен
Дніпро:
3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно
Кривий Ріг:
2 рейси: 12 та 15 вагонів
Харків:
- 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
- 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен
А також електричками:
- організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
- з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
- з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповнюваності поїздів.
Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
- № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
- № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Крім того, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.