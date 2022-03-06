"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 7 березня

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 7 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

З Києва:

01:00 — "Інтерсіті+" Дарниця — Харків

06:23 — №142 Львів — Лиман

06:23 — №114 Львів — Лиман

07:00 — №722 Дарниця — Харків

07:00 — №732 Дарниця — Дніпро

07:36 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка

08:00 — №705 Дарниця — Львів

12:06 — №45 Ужгород — Лиман

13:34 — №114/142 Лиман — Львів

14:07 — №749 Київ — Івано-Франківськ

14:25 — №769 Київ — Кам’янець-Подільський

15:02 — №55 Київ — Рахів

17:00 — №743 Київ — Львів

17:12 — №13 Київ — Солотвино

17:42 — №792 Київ — Кременчук

17:42 — №790 Київ — Кропивницький

18:30 — №81 Київ — Ужгород

19:06 — №44 Київ — Івано-Франківськ

19:48 — №95 Київ — Рахів

20:05 — №29 Київ — Ужгород

20:12 — №49 Київ — Трускавець

20:21 — №59 Київ — Чоп

20:21 — №57 Київ — Ворохта

21:07 — №38 Київ — Запоріжжя

21:15 — №105 Київ — Одеса

21:22 — №97 Київ — Ковель

22:03 — №149 Полтава — Чернівці

22:10 — №17 Харків — Ужгород

22:22 — №7 Київ — Чернівці

22:37 — №91 Київ — Львів

22:47 — №46 Лиман — Ужгород

23:46 — №771 Київ — Хмельницький

Рейси по станції Харків:

04:11 — №114, 142 Лиман — Львів

07:15 — ІС+ Харків — Львів

08:00 — ІС+ Харків — Львів

12:36 — №46 Лиман — Ужгород

14:00 — ІС+ Харків — Львів

14:33 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка

14:39 — №114, 142 Львів — Лиман

15:09 — №15 Харків – Рахов

17:00 — №723 Харків — Львів

19:27 — №795 Харків — Дніпро

21:08 — №2 Костянтинівка — Івано-Франківськ

21:43 — №7 Харків — Одеса

22:40 — №45 Ужгород — Лиман

Рейси по станції Дніпро:

06:23 — №796 Дніпро — Харків

14:00 — №732 Дніпро – Львів

14:26 — №41 Дніпро — Трускавець

16:39 — №6 Запоріжжя — Рахів

Рейси по станції Запоріжжя:

11:07 — №006 Рахів — Запоріжжя

12:20 — №120 Запоріжжя — Львів

14:45 — №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 — №068 Запоріжжя — Львів

21:38 — №038 Запоріжжя — Київ

22:26 — №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

00:28 — №105 Київ — Одеса

00:58 — №078 Одеса — Ковель

01:05 — №041 Дніпро — Трускавець

02:35 — №771 Київ — Хмельницький

03:42 — №060 Чоп — Київ

03:42 — №058 Ворохта — Київ

03:54 — №106 Одеса — Київ

04:31 — №081 Ужгород — Київ

04:42 — №050 Трускавець – Київ

05:46 — №086 Запоріжжя – Львів

06:03 — №056 Рахів – Київ

06:47 — №770 Кам’янець-Подільський – Київ

09:16 — №138 Лиман – Хмельницький

10:23 — №070 Запоріжжя — Львів

16:41 — №772 Хмельницький — Київ

17:20 — №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 — №086 Львів – Запоріжжя

18:07 — №055 Київ – Рахів

19:42 — №138 Хмельницький – Лиман

20:50 — №716 Львів – Київ

21:45 — №081 Київ – Ужгород

22:32 — №042 Трускавець – Дніпро

23:17 — №049 Київ – Трускавець

23:26 — №057 Київ – Ворохта

23:26 — №059 Київ – Чоп

На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

Донецький напрямок:

01:00 — Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 — Краматорськ — Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок:

22:30 — №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків:

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електричками:

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Крім того, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.