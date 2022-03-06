"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 7 березня

"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 7 березня
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 7 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

З Києва:

  • 01:00 — "Інтерсіті+" Дарниця — Харків
  • 06:23 — №142 Львів — Лиман
  • 06:23 — №114 Львів — Лиман
  • 07:00 — №722 Дарниця — Харків
  • 07:00 — №732 Дарниця — Дніпро
  • 07:36 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка
  • 08:00 — №705 Дарниця — Львів
  • 12:06 — №45 Ужгород — Лиман
  • 13:34 — №114/142 Лиман — Львів
  • 14:07 — №749 Київ — Івано-Франківськ
  • 14:25 — №769 Київ — Кам’янець-Подільський
  • 15:02 — №55 Київ — Рахів
  • 17:00 — №743 Київ — Львів
  • 17:12 — №13 Київ — Солотвино
  • 17:42 — №792 Київ — Кременчук
  • 17:42 — №790 Київ — Кропивницький
  • 18:30 — №81 Київ — Ужгород
  • 19:06 — №44 Київ — Івано-Франківськ
  • 19:48 — №95 Київ — Рахів
  • 20:05 — №29 Київ — Ужгород
  • 20:12 — №49 Київ — Трускавець
  • 20:21 — №59 Київ — Чоп
  • 20:21 — №57 Київ — Ворохта
  • 21:07 — №38 Київ — Запоріжжя
  • 21:15 — №105 Київ — Одеса
  • 21:22 — №97 Київ — Ковель
  • 22:03 — №149 Полтава — Чернівці
  • 22:10 — №17 Харків — Ужгород
  • 22:22 — №7 Київ — Чернівці
  • 22:37 — №91 Київ — Львів
  • 22:47 — №46 Лиман — Ужгород
  • 23:46 — №771 Київ — Хмельницький

Рейси по станції Харків:

  • 04:11 — №114, 142 Лиман — Львів
  • 07:15 — ІС+ Харків — Львів
  • 08:00 — ІС+ Харків — Львів
  • 12:36 — №46 Лиман — Ужгород
  • 14:00 — ІС+ Харків — Львів
  • 14:33 — №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка
  • 14:39 — №114, 142 Львів — Лиман
  • 15:09 — №15 Харків – Рахов
  • 17:00 — №723 Харків — Львів
  • 19:27 — №795 Харків — Дніпро
  • 21:08 — №2 Костянтинівка — Івано-Франківськ
  • 21:43 — №7 Харків — Одеса
  • 22:40 — №45 Ужгород — Лиман

Рейси по станції Дніпро:

  • 06:23 — №796 Дніпро — Харків
  • 14:00 — №732 Дніпро – Львів
  • 14:26 — №41 Дніпро — Трускавець
  • 16:39 — №6 Запоріжжя — Рахів

Рейси по станції Запоріжжя:

  • 11:07 — №006 Рахів — Запоріжжя
  • 12:20 — №120 Запоріжжя — Львів
  • 14:45 — №005 Запоріжжя – Рахів
  • 20:37 — №068 Запоріжжя — Львів
  • 21:38 — №038 Запоріжжя — Київ
  • 22:26 — №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

  • 00:28 — №105 Київ — Одеса
  • 00:58 — №078 Одеса — Ковель
  • 01:05 — №041 Дніпро — Трускавець
  • 02:35 — №771 Київ — Хмельницький
  • 03:42 — №060 Чоп — Київ
  • 03:42 — №058 Ворохта — Київ
  • 03:54 — №106 Одеса — Київ
  • 04:31 — №081 Ужгород — Київ
  • 04:42 — №050 Трускавець – Київ
  • 05:46 — №086 Запоріжжя – Львів
  • 06:03 — №056 Рахів – Київ
  • 06:47 — №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 09:16 — №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 — №070 Запоріжжя — Львів
  • 16:41 — №772 Хмельницький — Київ
  • 17:20 — №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 — №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 — №055 Київ – Рахів
  • 19:42 — №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 — №716 Львів – Київ
  • 21:45 — №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 — №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 — №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 — №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 — №059 Київ – Чоп

На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

Донецький напрямок:

  • 01:00 — Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів
  • 17:00 — Краматорськ — Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок:

22:30 — №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків:

  • 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
  • 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електричками:

  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
  • № 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Крім того, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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