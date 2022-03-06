У Польщі заявили, що рішення про винищувачів для України не ухвалено

Офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято, повідомляє Європейська правда.

"Щодо перекидання Польщею літаків Україні, то на даний момент жодних рішень не прийнято" , - сказав Мюллер.

Він додав, що інформація про те, що з території Польщі вилітають літаки бойового призначення до України, не відповідає дійсності.

"Також хочу наголосити, що це не відповідає дійсності інформація про те, що з території Польщі з бойовою метою на територію України вилітають літаки. Я також хотів би це однозначно спростувати" , - наголосив представник уряду Польщі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способів швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.