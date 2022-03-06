Арахамія: Нам не потрібні літаки НАТО, дайте ракети протиповітряної оборони

Глава фракції Слуга народу, очільник української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що як тільки українські сили припинять панування РФ на небі, вони зможуть дати відсіч на землі, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, коментуючи нинішню відмову Заходу від закриття неба над Україною.

"Ми почали отримувати певні військові переваги, і Росія почала активно використовувати авіацію. У перші дні вони знищили всі наші засоби протиповітряної оборони. Вони в основному літають у порожньому небі, вони домінують у небі. Як тільки ми припинимо їхнє панування на небі, ми дамо відсіч на землі. Навіть враховуючи те, що їхня армія в п’ять-десять разів більша за нашу, ми цілком впевнені, що ми дамо відсіч і повернемо їх туди, звідки вони починали. Ось чому встановлення безпольотної зони так важливо, воно рятує стільки життів" , — сказав Арахамія.

Він зазначив, що останні опитування показують, що 70% громадян США підтримують закриття неба над Україною.

"Це можна зробити по-різному — не лише надавши гарантії, яких боїться НАТО, а й надавши Україні зброю протиповітряної оборони, щоб ми могли захищатися. Нам не потрібні літаки НАТО, дайте ракети протиповітряної оборони, і ми самі зробимо це завдання" , — сказав нардеп.

Він додав, що є чутки, що колишній президент США Дональд Трамп та кілька конгресменів-республіканців планують відвідати Київ, щоб показати свою підтримку Україні.

"Це хороший знак. Політики починають прислухатися до того, що підтримують американські громадяни, і вони підтримують надання додаткової зброї хоробрим українським воїнам. Думаю, зрештою таке рішення приймуть політики" , — вважає Арахамія.

Він закликав американців звертатися до своїх політиків, конгресменів чи сенаторів і чинити на них тиск:

«Попросіть прислати нам протиповітряну оборону, бо без протиповітряної оборони ми втратили б сотні тисяч мирних людей. Дайте нам цю зброю, і ми самі зробимо це завдання».

Вже 11-й день Росія веде війну проти України. Російські війська у тому числі здійснюють авіа та ракетні удари по населених пунктах та житлових будинках, що призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань.

У зв’язку з цим українська влада порушила питання про закриття НАТО неба над Україною, що передбачає, що сили Альянсу збиватимуть ворожі літаки та ракети у повітряному просторі України. У НАТО поки що не готові втручатися в ситуацію із закриттям неба, заявляючи, що це може спровокувати прямий воєнний конфлікт із РФ.