РФ без успіху і з втратами намагалася прорватися на Луганському напрямку - штаб

У неділю російську окупанти намагались просунутись вперед на Луганському напрямку, але понесли великі втрати і відступили, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.

"Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем (кількість уточнюється)" , — написали у штабі.

Вказується, що ворог здійснював численні спроби прорвати нашу оборону на більшості напрямків. Для цього активно використовувались артилерія.

Проте всі атаки росіян були відбиті, а на артилерійські обстріли наші військові ефективно відповідали. Зокрема, дісталось й тим розрахункам, які ведуть вогонь по житловим кварталам українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька наші підрозділи десантно-штурмових військ не дають військам агресора підійти до міста.