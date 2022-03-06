Голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію в області

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА? розповів про ситуацію у місті та області станом на вечір 6 березня. Він заспокоїв жителів регіону, сказавши, що повітряна тривога скасовується, а "настрій покращується з кожним днем", повідомляє РБК-Україна.

Про це Кім розповів у Telegram Миколаївської ОДА.

Станом на 22:10 усе під контролем.

"Скасовуємо повітряну тривогу. Таке відчуття, що нас дурять, ворог хоче, щоб ми не спали. Ми несемо дозор, а ви спите" , - заявив він.

А ворогові Кім порадив нервувати.