Окупанти поранили мера Бучі - МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що російські окупанти поранили мера Бучі Анатолія Федорука, повідомляє Новое время.

Денисенко повідомив про це у телевізійному марафоні українських каналів.

"За попередніми даними, ми перевіряємо, мер Бучі був поранений" - заявив Денисенко .

6 березня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська влада веде переговори про те, щоб організувати евакуацію мирних жителів із Бучі та Гостомелю Київської області. Ці міста зазнали великих руйнувань під час російського вторгнення.

Голова Київської ОВ Олексій Кулеба заявив, що з Бучі та Гостомелю під Києвом не можуть евакуювати людей, місцеві жителі розповідають, що окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.