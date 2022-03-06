Майже 650 тисяч українців залишаються без світла через бойові дії

Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, без електропостачання залишаються понад 646 тисяч споживачів, без газопостачання — близько 130 тисяч споживачів, повідомляє Новое время.

Про це повідомило у Facebook Міністерство енергетики.

"За оперативною інформацією, станом на 18:00 06.03.2022 в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 956 населених пунктів і 7775 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 646 тис. споживачів" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за добу вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах та 118 тисячам споживачів. Разом з тим, продовжують виникати нові пошкодження мережевої інфраструктури та нові знеструмлення.

Без газопостачання станом на 18:00 залишаються близько 130 тис. споживачів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій областях.