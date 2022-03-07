В Україні з'явилися нові міста-герої

Президент України Володимир Зеленський надав статус героїв містам, які найбільше постраждали від повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Новое время.

У своєму відеозверненні український лідер заявив, що такими містами стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваха.

Також за оборону своїх громад президент нагородив орденами голів обласних та міських адміністрацій: Харківської ОДА Олега Синєгубова, Миколаївської ОДА Віталія Кіма, Донецької ОДА Павла Кириленка, Луганської ОДА Сергія Гайдая, Чернігівської ОДА Вячеслава Чауса та Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Ордени отримали й мери Харкова Ігор Терехов, Миколаєва — Олександр Сенкевич, Чернігова — Владислав Атрошенко, Сум — Олександр Лисенко, Херсона — Ігор Колихаєв, Мелітополя — Іван Федоров та Нової Каховки — Володимир Коваленко.