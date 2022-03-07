Курс валют НБУ на 7 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 7 березня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 6 березня не змінився і склав 29.25 за 1 долар.
Курс євро не змінився та становив 33.17 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 31.81 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|29.254 900
|EUR
|Євро
|33.170 700
|RUB
|Рубль
|0.364 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.744 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.807 400
|PLN
|Польський злотий
|7,296 000