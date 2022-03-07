Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні

Папа Римський закликав забезпечити гуманітарні коридори в Україні

Папа Римський Франциск закликав до припинення війни в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів, повідомляє Українська правда.

"В Україні течуть ріки крові та сліз. Не йдеться суто про військову операцію, а про війну, яка сіє смерть, руйнування та злидні.
Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми.
В цій багатостраждальній країні у драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці", - заявив Папа Римський. 
"Звертаюся з переконливим закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори… Війна – це божевілля! Зупиніться, будь-ласка!" - підкреслює Франциск.

Папа Римський закликав гарантувати допомогу тим, хто знаходиться в облозі.

Крім того, Франциск закликав до припинення збройного наступу на Україну, "аби переважив здоровий глузд".

Також Папа Римський подякував усім, хто приймає біженців.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics