ДСНС: Жилмасиви Миколаєва обстріляли зі "Смерчів"

Вранці 7 березня по Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів", повідомляє﻿ ДСНС.

Внаслідок обстрілів виникло 5 пожеж у житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки, 32 рятувальники.

Спостерігаються численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються, додали в ДСНС.