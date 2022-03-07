Селищна рада: російські окупанти розстріляли мера Гостомеля

Російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Приліпка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Гостомельської селищної ради.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти... Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність" , - йдеться в повідомленні.

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