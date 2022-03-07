Росія оголошує режим тиші для гумкоридорів

Росія оголошує режим тиші з 9:00 та відкриває гуманітарні коридори з Києва, Маріуполя, Харкова та Сум. ﻿, повідомляє Корреспондент.

Про це заявили у Міжвідомчому координаційному штабі з гуманітарного реагування у понеділок, 7 березня.

"Вказана інформація доведена до профільних структур ООН, ОБСЄ, МКЧХ та інших міжнародних організацій через усі наявні інформаційні ресурси, включаючи засоби масової інформації" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ контролюватиме процес із безпілотників.

За даними російських ЗМІ, РФ відкриває гуманітарні коридори на прохання президента Франції Еммануеля Макрона до президента РФ Володимира Путіна.

Інформації від української сторони щодо цього наразі немає.