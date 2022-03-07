Данія буде змінювати політику через напад РФ

Абсолютна більшість партій парламенту Данії уклали "історичну угоду" про докорінну зміну політики держави у сфері безпеки та у відносинах з ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про цю домовленість оголосила у неділю ввечері прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен на спеціально скликаній події разом із лідерами ключових політичних сил країни, що представляють як владу, так і опозицію.

Угода отримала назву "Національний компроміс щодо політики безпеки Данії".

"За останні десять днів світ змінився. Була Європа до 24 лютого. І є інша – після" , - заявила Фредеріксен.

У рамках угоди політичних партій Данія починає масштабне оновлення власних збройних сил, робитиме кроки для ізоляції Росії, а також відмовиться від принципу дистанціювання від частини спільних політик ЄС, який діяв у державі від часів вступу Данії до Євросоюзу.

Настільки масштабні зміни потребують також всенародного схвалення на референдумі, однак політики упевнені, що голосування буде позитивним.

Видання Berlingske наводить 5 ключових положень угоди.

1. Відмова від "оборонних застережень" Данії в ЄС

Зараз Данія не бере участі в тих частинах безпеки та зовнішньої політики ЄС, які стосуються оборони, у тому числі не допомагає фінансувати військові операції ЄС і не надає солдатів чи військову техніку. Тепер, на фоні дискусії про створення європейського безпекового союзу, данці повинні проголосувати за повну участь у політиці ЄС у цій сфері. 1 червня відбудеться референдум з цього приводу.

2. Оборонний бюджет зростає до 2% ВВП

Починаючи з 2024 року оборонний бюджету щороку зростатиме, мета у 2% ВВП буде досягнута у 2033 році. Досі Данія уникала досягнення цього цільового показника НАТО.

3. Термінові інвестиції в оборону понад $1 млрд

Ще до збільшення оборонного бюджету 7 мільярдів крон (трохи більше ніж $1 млрд) будуть витрачені на зміцнення Данії та союзників протягом наступних двох років.

4. Відмова від російського газу

Енергетична політика також є політикою безпеки, тому Данія повинна поступово відмовитися від російського газу, і уряд буде працювати над тим, щоб решта Європи зробила те ж саме.

5. Дозвіл на дефіцит бюджету

Через ці витрати Данії доведеться мати помірний дефіцит бюджету у найближчі роки.