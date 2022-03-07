Розвідка Великобританії: російські війська не досягли цілей

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що за вихідні російські війська мінімально просунулися в Україні, повідомляє Новое время.

"Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що протягом минулої доби тривали удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об'єктах в містах України. Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю.